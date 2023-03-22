Защитник ЦСКА Дивеев пропустит месяц из-за травмы

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит месяц из-за травмы, полученной в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0), сообщает пресс-служба столичного клуба.

«По результатам МРТ у Игоря Дивеева диагностировано повреждение внутренней косой мышцы живота. Предполагаемый срок восстановления составит около месяца. Желаем Игорю скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за ЦСКА 14 матчей, забил один гол и отдал ожну результативную передачу. Он пропустил большую часть матчей из-за травмы.