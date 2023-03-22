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Защитник ЦСКА Дивеев пропустит месяц из-за травмы

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев пропустит месяц из-за травмы, полученной в матче 20-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0), сообщает пресс-служба столичного клуба.

«По результатам МРТ у Игоря Дивеева диагностировано повреждение внутренней косой мышцы живота. Предполагаемый срок восстановления составит около месяца. Желаем Игорю скорейшего выздоровления и возвращения в строй!» — написано в сообщении клуба.

В текущем сезоне 23-летний футболист сыграл за ЦСКА 14 матчей, забил один гол и отдал ожну результативную передачу. Он пропустил большую часть матчей из-за травмы.

Источник: https://t.me/pfccskamoscow/12283
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Игорь Дивеев
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2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
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 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
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 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
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 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
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