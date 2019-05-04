Защитник "Арсенала" Виктор Альварес после домашнего матча 27-го тура премьер-лиги с "Локомотивом" (2:0) рассказал о визите в раздевалку губернатора Тульской области Алексея Дюмина. При этом испанец заверил: весенняя серия команды Игоря Черевченко​ без поражений в чемпионате объясняется усердной работой и появившейся уверенностью в своих силах.

– Никакого секрета успешной серии, большого числа сухих матчей и игр без поражений в чемпионате, нет, – сказал Альварес. – Все дело в той тяжелой работе, которую мы делаем изо дня в день. У нас появилась уверенность, учитывая наше положение в турнирной таблице. Если все это сохраним, результаты будут лучше. И нет, разговоры о Лиге Европы на команду не давят. Скорее это дает нам понимание, что все возможно. Мы должны хорошо провести оставшиеся этой весной матчи, а потом посмотрим, каким будет расклад. Изначально же, когда мы начинали сезон, и наши соперники, и мы вряд ли думали, что будем выступать так хорошо.

Что сказал губернатор после матча? Поблагодарил за эту встречу, а также за недавнюю игру со "Спартаком" (3:0 в Туле). Настроил на то, чтобы и дальше продолжали играть в том же духе. (Артем Агапов)

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр