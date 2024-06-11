Защитник «Акрона» Савичев: «Калешин и Тедеев дали положительный результат и вывели нас в РПЛ»

Защитник «Акрона» Константин Савичев поделился мнением о роли Евгения Калешина и Заура Тедеева в выходе команды в РПЛ.

«Конечно, Евгений Игоревич проделал огромную работу по формированию команды, по внедрению своих принципов. Заур Эдуардович привнес что-то свое. Они оба дали положительный результат и вывели нас в РПЛ. Выделить кого-то одного из них нельзя», — сказал Савичев Metaratings.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года по декабрь 2023 года. Вторую часть сезона-2023/24 командой руководил Тедеев. По итогам стыковых матчей с «Уралом» тольяттинский клуб получил право впервые в истории выступать в РПЛ.