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Защитник «Акрона» Савичев: «Калешин и Тедеев дали положительный результат и вывели нас в РПЛ»

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Защитник «Акрона» Константин Савичев поделился мнением о роли Евгения Калешина и Заура Тедеева в выходе команды в РПЛ.

«Конечно, Евгений Игоревич проделал огромную работу по формированию команды, по внедрению своих принципов. Заур Эдуардович привнес что-то свое. Они оба дали положительный результат и вывели нас в РПЛ. Выделить кого-то одного из них нельзя», — сказал Савичев Metaratings.

Калешин возглавлял «Акрон» с сентября 2022 года по декабрь 2023 года. Вторую часть сезона-2023/24 командой руководил Тедеев. По итогам стыковых матчей с «Уралом» тольяттинский клуб получил право впервые в истории выступать в РПЛ.

Источник: Metaratings.ru
ФК Акрон
Евгений Калешин
Заур Тедеев
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
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Краснодар – Динамо
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Кр. Советов – Пари НН
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25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
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Балтика – Локомотив
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