Зарема — о том, что «Спартак» отправил Тавареша в аренду в ЛАСК: «Кто следующий на выход?»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением о переходе защитника красно-белых Томаша Тавареша в ЛАСК.

Соглашение футболиста с австрийской командой рассчитано на сезон-2024/25.

«Взяли Мевлю — расторгли. Взяли Бальде — расторгли. Взяли Тавареша — отправили в аренду, а потом, наверняка, расторгнут. При этом и с Классеном расторгли зачем-то. Кто следующий на выход? Возможно, Угальде через аренду, а полную сумму будет платить «Спартак», как было с Бальде. Этот трансфер намного смешнее трансфера Педро Роши», — цитирует Салихову Sport24.

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В общей сложности защитник провел за московский клуб 22 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.