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Сегодня, 10:34

Запашный ответил на вопрос о стажировке Мостового в цирке

Сергей Разин
корреспондент
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Известный дрессировщик и руководитель цирка Эдгард Запашный поделился мнением об отказе «Спартака» пригласить на стажировку экс-полузащитника московской команды и сборной России Александра Мостового.

«Мостового знаю. Ему отказали в стажировке в «Спартаке»? Первый раз об этом слышу. Давайте, я не буду это комментировать. Я очень далек от этого. Пригласить Александра на стажировку в цирк? Спасибо, давайте сами», — приводит слова Запашного Legalbet.

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

Позже гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в клубе будут готовы принять Мостового на стажировку. В «Сельте» также не исключили прохождения экс-футболистом сборной России стажировки в клубе.

Источник: Legalbet
Александр Мостовой
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«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 9 3 0 25-5 30
2
 Зенит 12 9 2 1 28-4 29
3
 Локомотив 12 9 0 3 26-16 27
4
 ЦСКА 12 7 2 3 22-7 23
5
 Динамо 12 7 2 3 23-12 23
6
 Спартак 12 5 4 3 17-12 19
7
 Рубин 12 4 3 5 14-19 15
8
 Ростов 12 3 4 5 14-21 13
9
 Кр. Советов 12 3 3 6 11-17 12
10
 Акрон 12 3 3 6 16-25 12
11
 Пари НН 12 3 3 6 12-22 12
12
 Динамо Мх 12 2 5 5 5-10 11
13
 Химки 12 2 5 5 11-20 11
14
 Факел 12 2 4 6 8-20 10
15
 Оренбург 12 1 5 6 14-22 8
16
 Ахмат 12 0 6 6 9-23 6
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26.10 14:00
Динамо Мх – Акрон
 - : -
26.10 16:30
ЦСКА – Факел
 - : -
26.10 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
27.10 12:00
Оренбург – Рубин
 - : -
27.10 14:15
Пари НН – Спартак
 - : -
27.10 16:30
Химки – Динамо
 - : -
27.10 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
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П
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Динамо Мх

 5 1 0
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