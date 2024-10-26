Запашный ответил на вопрос о стажировке Мостового в цирке

Известный дрессировщик и руководитель цирка Эдгард Запашный поделился мнением об отказе «Спартака» пригласить на стажировку экс-полузащитника московской команды и сборной России Александра Мостового.

«Мостового знаю. Ему отказали в стажировке в «Спартаке»? Первый раз об этом слышу. Давайте, я не буду это комментировать. Я очень далек от этого. Пригласить Александра на стажировку в цирк? Спасибо, давайте сами», — приводит слова Запашного Legalbet.

21 октября начальник отдела подготовки тренеров академии РФС Сергей Овчинников рассказал, что «Спартак» отказал Мостовому в стажировке. По его словам, причиной отказа стало одно из интервью бывшего футболиста сборной России.

Позже гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что в клубе будут готовы принять Мостового на стажировку. В «Сельте» также не исключили прохождения экс-футболистом сборной России стажировки в клубе.