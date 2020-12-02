Экс-полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров рассказал о своей работе на телевидении.

— Василий Березуцкий в эксперты на ТВ не рвется. Говорит: «Скукотища!» Вы его понимаете?

— Нет. Мне не скучно.

— Неужели в радость смотреть по четыре матча в день?

— Нормально. От этого не устаю.

— Был в этом году матч, который с трудом досмотрели до конца?

— Нет. Другие сложности возникают. Надо определить лучшего игрока матча, а кандидатов не видно. Счет 0:0, все играют непонятно как, не рискуют. Ни ударов, ни моментов. Вцепились в очко и держатся за него до последних секунд.

— Как быть?

— В такой ситуации выбираю молодого футболиста. Ему приз нужнее. Придаст уверенности.

— Еще вариант — отдать награду кому-то из друзей.

— Нет-нет, по дружбе в эфире только «прибить» могу.

— Обижаются?

— Раза три-четыре было. Звонили, писали: «Володя, ну зачем ты так про меня?» Отвечаю: «Играй лучше — будет меньше критики». Я всегда стараюсь быть объективным. Если футболист, вышедший на замену, идет по полю пешком, не отрабатывает в обороне — для меня это дикость. Могу вспылить. Или в момент удара кто-то задницей к мячу поворачивается. Тоже закипаю. Из-за таких мелочей матчи и проигрываются!

— За полтора года телевизионных эфиров вам ни разу за высказывания не прилетало?

— Нет. Мой главный принцип — говорить то, что думаю. Подстраиваться не умею. Да и не хочу. Я такой, какой есть. Кому-то не нравится? Могу не приходить. (Александр Кружков)

Полностью интервью с Владимиром Быстровым можно прочитать здесь