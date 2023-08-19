Захарян попрощался с «Динамо» в соцсетях

Новичок «Реал Сосьедад» Арсен Захарян прокомментировал свой переход из «Динамо» в соцсетях.

«Динамо, спасибо за все! Спасибо за предоставленный шанс. Спасибо за терпение. Спасибо за доверие. Спасибо за любовь. Это было незабываемо!» — написал Захарян.

19 августа «Динамо» объявило о переходе 20-летнего полузащитника в «Реал Сосьедад». Он подписал с испанским клубом контракт до 2029 года.