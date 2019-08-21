Глава КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал «СЭ» ситуацию с удалением тренера вратарей «Оренбурга» Платона Захарчука в матче 6-го тура РПЛ с «Сочи» (1:1)

Во втором тайме Захарчук получил желтую карточку за споры. В ответ тренер артистично повторил действия арбитра, показав ему виртуальный «горчичник». После этого Захарчук был удален.

— Захарчук дисквалифицирован на 1 матч за поведение на матче «Оренбург» — «Сочи»(Александр Рогулев)