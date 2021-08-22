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«Заговоры не для меня». Соболев сделал заявление о ситуации в «Спартаке»

14:58
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартак» Александр Соболев через свой Instagram рассказал о своем отношении к слухам вокруг красно-белых.

По словам 24-летнего футболиста, он прекрасно понимает, что ни он, ни команда не показывают хорошей игры в этом сезоне.

21&nbsp;августа. Тула. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. Красно-белые упустили победу.«Спартак» ужасен. Забудьте о Федуне, Зареме, Попове и Телеграме — команда просто не играет в футбол

«Я — спортсмен и моя задача играть в футбол. Я живу футболом! Заговоры не для меня, — написал Соболев. — Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я все прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать и хотят видеть, команда не показывает игру, вы думаете я, мы не переживаем?

Я домой прихожу и жена, ребенок меня не узнают. Да, я повторюсь я играю не в свой футбол, все ждут от меня голов, яркой игры, этого сейчас нет. Но выходя на поле, я стараюсь сделать все для победы команды. Я прекрасно понимаю наших болельщиков,они хотят видеть победы команды и хорошую игру... Пока нет ни того не другого. Поэтому начинаются претензии к нам и они оправданы. Я полностью осознаю всю ответственность и серьезность сложившейся ситуации!

Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда . И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки и только мы можем решить эти проблемы, все вместе как один кулак,как одно целое. Вперед «Спартак»!".

Напомним, что в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). Команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Соболев в этом сезоне провел 5 матчей и забил 1 гол.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CS4CWzfN37E/?utm_source=ig_web_copy_link

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