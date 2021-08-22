«Заговоры не для меня». Соболев сделал заявление о ситуации в «Спартаке»

Нападающий «Спартак» Александр Соболев через свой Instagram рассказал о своем отношении к слухам вокруг красно-белых.

По словам 24-летнего футболиста, он прекрасно понимает, что ни он, ни команда не показывают хорошей игры в этом сезоне.

«Я — спортсмен и моя задача играть в футбол. Я живу футболом! Заговоры не для меня, — написал Соболев. — Да, сейчас не лучшая ситуация у нашей команды, я все прекрасно понимаю, я не показываю игру, которую могу показывать и хотят видеть, команда не показывает игру, вы думаете я, мы не переживаем?

Я домой прихожу и жена, ребенок меня не узнают. Да, я повторюсь я играю не в свой футбол, все ждут от меня голов, яркой игры, этого сейчас нет. Но выходя на поле, я стараюсь сделать все для победы команды. Я прекрасно понимаю наших болельщиков,они хотят видеть победы команды и хорошую игру... Пока нет ни того не другого. Поэтому начинаются претензии к нам и они оправданы. Я полностью осознаю всю ответственность и серьезность сложившейся ситуации!

Я люблю этот клуб и буду биться за эту команду и болельщиков всегда . И я вам могу сказать, что в этой команде нет равнодушных, все отдают себя этой команде, но бывают такие отрезки и только мы можем решить эти проблемы, все вместе как один кулак,как одно целое. Вперед «Спартак»!".

Напомним, что в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1). Команда занимает восьмое место в турнирной таблице. Соболев в этом сезоне провел 5 матчей и забил 1 гол.