Загадка Роналдо, подвиг Зидана. Кто помнит этот великий финал?

Сегодня, 12 июля, исполнилось ровно 22 года финальному матчу чемпионата мира 1998 года Франция — Бразилия. Игра состоялась в Париже на «Стад де Франс». Хозяева турнира впервые завоевали золото ЧМ, победив действующих на тот момент чемпионов со счетом 3:0.

Дубль сделал лидер сборной Франции Зинедин Зидан, который за весь предыдущий турнир не забил ни одного мяча. Еще один гол уже в добавленное время оформил Эмманюэль Пети.

Одним из самых ярких событий перед финалом стала странная ситуация с бразильским форвардом Роналдо. Обладатель «Золотого мяча"-1997 ярко провел турнир, забив 4 гола в шести играх. Однако в изначальной заявке Бразилии на финал он не был включен в стартовый состав. Тем не менее, впоследствии состав был изменен, и Роналдо все же попал в заявку, однако в самом финале выглядел неубедительно. Позднее выяснилось, что у футболиста был припадок.

По итогам 1998 года Зидан получил «Золотой мяч» лучшему футболисту Европы.