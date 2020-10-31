«Заболотный амбициозен. Надеемся, продолжит в том же духе». Федотов — об игре форварда с «Локо»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на пресс-конференции прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ.
— Согласны, что победили «Локомотив» в непростое для него время?
— Не соглашусь. Непростое время сейчас у всех. Все команды испытывают трудности. У нас тоже были проблемы с составом — Цаллагов, Нобоа... Центральная ось выпала, ключевые игроки. «Локомотив» обладает двумя составами, а тут вышли свежие футболисты в атаке. Матч проходил через три дня на четвертый, а не через два на третий.
— Что мешало Заболотному играть так раньше?
— Заболотный всегда выкладывался на все сто процентов. Претензий к нему никогда не было. Но у каждого форварда бывает, что мячи просто не лезут в ворота. Для любого форварда проблема, когда он долго не забивает — даже для великих нападающих, которые попадают в такую же полосу. Но Антон амбициозен. Надеемся, что он продолжит в том же духе. (Гоша Чернов)
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