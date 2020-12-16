За последние 10 лет «Зенит» в 7-й раз обыграл «Спартак» на своем поле, забив при этом не менее 3-х голов

В 19-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:1). За последние 10 лет в матчах между этими соперниками в Санкт-Петербурге хозяева в восьмой раз одержали победу. Причем в семи из нихпитерцы забивали не менее трех голов. Еще три встречи завершилисьвничью и один раз успех праздновали красно-белые. Единственный раз эти 12 матчей москвичам удалось увезти три очка с берегов Невы в мае 2012 года. Тогда команда Валерия Карпина подпортила праздник уже в ранге чемпиона проводившему тот матч «Зениту» и вырвала победу (3:2), уступая к 84-й минуте матча со счетом 1:2.

Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге в чемпионате России за последние 10 лет

Дата Стадион Тренер Зенита Тренер Спартака Счет 21.03.2010 Петровский Лучано Спаллетти Валерий Карпин 1:1 29.05.2011 Петровский Лучано Спаллетти Валерий Карпин 3:0 06.05.2012 Петровский Лучано Спаллетти Валерий Карпин 2:3 11.08.2012 Петровский Лучано Спаллетти Унаи Эмери 5:0 28.09.2013 Петровский Лучано Спаллетти Валерий Карпин 4:2 27.09.2014 Петровский Андре Виллаш-Боаш Мурат Якин 0:0 16.04.2016 Петровский Андре Виллаш-Боаш Дмитрий Аленичев 5:2 02.10.2016 Петровский МирчаЛуческу МассимоКаррера 4:2 06.08.2017 Газпром Арена Роберто Манчини МассимоКаррера 5:1 02.09.2018 Газпром Арена Сергей Семак МассимоКаррера 0:0 01.12.2019 Газпром Арена Сергей Семак Доменико Тедеско 1:0 16.12.2020 Газпром Арена Сергей Семак Доменико Тедеско 3:1

(Денис Аль-Юсифи)