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За последние 10 лет «Зенит» в 7-й раз обыграл «Спартак» на своем поле, забив при этом не менее 3-х голов

22:11
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В 19-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:1). За последние 10 лет в матчах между этими соперниками в Санкт-Петербурге хозяева в восьмой раз одержали победу. Причем в семи из нихпитерцы забивали не менее трех голов. Еще три встречи завершилисьвничью и один раз успех праздновали красно-белые. Единственный раз эти 12 матчей москвичам удалось увезти три очка с берегов Невы в мае 2012 года. Тогда команда Валерия Карпина подпортила праздник уже в ранге чемпиона проводившему тот матч «Зениту» и вырвала победу (3:2), уступая к 84-й минуте матча со счетом 1:2.

Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге в чемпионате России за последние 10 лет

Дата

Стадион

Тренер Зенита

Тренер Спартака

Счет

21.03.2010

Петровский

Лучано Спаллетти

Валерий Карпин

1:1

29.05.2011

Петровский

Лучано Спаллетти

Валерий Карпин

3:0

06.05.2012

Петровский

Лучано Спаллетти

Валерий Карпин

2:3

11.08.2012

Петровский

Лучано Спаллетти

Унаи Эмери

5:0

28.09.2013

Петровский

Лучано Спаллетти

Валерий Карпин

4:2

27.09.2014

Петровский

Андре Виллаш-Боаш

Мурат Якин

0:0

16.04.2016

Петровский

Андре Виллаш-Боаш

Дмитрий Аленичев

5:2

02.10.2016

Петровский

МирчаЛуческу

МассимоКаррера

4:2

06.08.2017

Газпром Арена

Роберто Манчини

МассимоКаррера

5:1

02.09.2018

Газпром Арена

Сергей Семак

МассимоКаррера

0:0

01.12.2019

Газпром Арена

Сергей Семак

Доменико Тедеско

1:0

16.12.2020

Газпром Арена

Сергей Семак

Доменико Тедеско

3:1

(Денис Аль-Юсифи)

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