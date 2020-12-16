За последние 10 лет «Зенит» в 7-й раз обыграл «Спартак» на своем поле, забив при этом не менее 3-х голов
В 19-м туре РПЛ «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» (3:1). За последние 10 лет в матчах между этими соперниками в Санкт-Петербурге хозяева в восьмой раз одержали победу. Причем в семи из нихпитерцы забивали не менее трех голов. Еще три встречи завершилисьвничью и один раз успех праздновали красно-белые. Единственный раз эти 12 матчей москвичам удалось увезти три очка с берегов Невы в мае 2012 года. Тогда команда Валерия Карпина подпортила праздник уже в ранге чемпиона проводившему тот матч «Зениту» и вырвала победу (3:2), уступая к 84-й минуте матча со счетом 1:2.
Матчи между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге в чемпионате России за последние 10 лет
|
Дата
|
Стадион
|
Тренер Зенита
|
Тренер Спартака
|
Счет
|
21.03.2010
|
Петровский
|
Лучано Спаллетти
|
Валерий Карпин
|
1:1
|
29.05.2011
|
Петровский
|
Лучано Спаллетти
|
Валерий Карпин
|
3:0
|
06.05.2012
|
Петровский
|
Лучано Спаллетти
|
Валерий Карпин
|
2:3
|
11.08.2012
|
Петровский
|
Лучано Спаллетти
|
Унаи Эмери
|
5:0
|
28.09.2013
|
Петровский
|
Лучано Спаллетти
|
Валерий Карпин
|
4:2
|
27.09.2014
|
Петровский
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Мурат Якин
|
0:0
|
16.04.2016
|
Петровский
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Дмитрий Аленичев
|
5:2
|
02.10.2016
|
Петровский
|
МирчаЛуческу
|
МассимоКаррера
|
4:2
|
06.08.2017
|
Газпром Арена
|
Роберто Манчини
|
МассимоКаррера
|
5:1
|
02.09.2018
|
Газпром Арена
|
Сергей Семак
|
МассимоКаррера
|
0:0
|
01.12.2019
|
Газпром Арена
|
Сергей Семак
|
Доменико Тедеско
|
1:0
|
16.12.2020
|
Газпром Арена
|
Сергей Семак
|
Доменико Тедеско
|
3:1
(Денис Аль-Юсифи)
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