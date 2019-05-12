Юрий Жирков: "Зенит" наслаждался игрой в матче с ЦСКА"

Защитник "Зенита" Юрий Жирков на церемонии награждения чемпионов РПЛ сезона-2018/19 поделился эмоциями после победы над ЦСКА​ в матче 28-го тура чемпионата России.

– Первое чемпионство, наверное, самое главное, а это – самое запоминающееся. Хорошие эмоции, помог тот факт, что перед этой игрой все было уже решено. Сегодня "Зенит" наслаждался футболом в матче с ЦСКА, а сейчас все вместе празднуем победу, – сказал Жирков в эфире телеканала "Матч Премьер".

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