Жирков рассказал, благодаря кому пришел в футбол

Тренер «Динамо» Юрий Жирков в интервью «СЭ» ответил на вопрос о лучшем футболисте России в XXI веке.

— Недавно «СЭ» провел голосование за лучшего российского игрока XXI века. Вы стали третьим.

— Мне кто-то говорил об этом на сборах. Хорошо, что я там вообще есть! Если бы еще и 90-е включили, в тройку попал бы Андрей Канчельскис и многие другие известные футболисты, на которых я равнялся.

Помню, мы ездили в Волгоград от РФС. На автограф-сессиях с нами был ветеран камышинского футбола Сергей Наталушко. Он даже сейчас играет в свои 65 лет!

Как-то мы выступали на детском турнире под названием «Кубок надежды», а потом пошли на встречу «Текстильщика» (Камышин). Это был первый матч, который я посмотрел в своей жизни. Наталушко как раз играл. Можно сказать, он с партнерами открыл для меня большой футбол. Выражаю ему слова искренней благодарности за это!

42-летний Жирков был назначен ассистентом главного тренера «Динамо» в январе 2026 года. Он играл за московскую команду в 2013-2016 годах.

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