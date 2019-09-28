Юрий Семин: «Я и без ВАР видел, что у «Зенита» была игра рукой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин объяснил, почему саркастически нарисовал судьям в воздухе прямоугольник после гола Гжегожа Крыховяка в матче 11-го тура РПЛ против «Зенита» (1:0). По ходу игры арбитр отменил два мяча после консультации с ВАР.

— Наверное, я неправильно реагировал (с иронией нарисовав ВАР после гола Крыховяка). Но я был в своей зоне, — сказал Семин . — Это эмоции, и при этом я не делал ничего вызывающего. Хотелось, чтобы смотрели эпизоды в обе стороны. Правильно, что ВАР есть, и слава богу, что посмотрели то, что должны были. Смолов забил потрясающий гол, но до этого был мелкий фол, поэтому все вернули назад. У меня как было понимание, что ВАР должен быть, так оно и осталось.

— Что вы хотели сказать, когда подбегали к судьям во время последнего видеопросмотра?

— Я сам видел, что была игра рукой. Без ВАР, по диагонали. (Игорь Рабинер)