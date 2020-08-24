Юрий Семин: «Серебряную медаль мне пока не передали»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что пока ему не передали серебряную медаль за прошлый сезон. Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе после дерби со «Спартаком» сказал следующее: «Виделся ли я с Семиным? Только в матче с ЦСКА пересеклись в коридоре. Мы ему передали медаль с прошлого сезона. Принял ли он ее? Она же не вернулась назад»

— Медаль мне пока не передали. Пока еще не знают, как ее мне отдать, — сказал Семин. (Виталий Айрапетов)