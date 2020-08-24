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Юрий Семин: «Серебряную медаль мне пока не передали»

11:42
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Юрий Семин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сообщил, что пока ему не передали серебряную медаль за прошлый сезон. Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе после дерби со «Спартаком» сказал следующее: «Виделся ли я с Семиным? Только в матче с ЦСКА пересеклись в коридоре. Мы ему передали медаль с прошлого сезона. Принял ли он ее? Она же не вернулась назад»

— Медаль мне пока не передали. Пока еще не знают, как ее мне отдать, — сказал Семин. (Виталий Айрапетов)

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