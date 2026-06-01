Семин: «Путь, который прошел Игдисамов, дает основания руководителям утвердить его в должности главного тренера ЦСКА»

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» высказал мнение о Дмитрии Игдисамове, который в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера в ЦСКА.

— Возьмем Игдисамова, чьи воспитанники сейчас играют за ЦСКА — Кисляк, Глебов, Лукин, Данилов, Абдулкадыров, Бандикян. Путь, который этот человек прошел, дает основания руководителям утвердить его в должности главного тренера.

— Потянет?

— Почему нет? Мы тоже приблизительно в этом возрасте начинали. Правда, в командах второй лиги. А Игдисамов сразу в топовой. Что ж, посмотрим, как у него пойдет.

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