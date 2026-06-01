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Семин: «Путь, который прошел Игдисамов, дает основания руководителям утвердить его в должности главного тренера ЦСКА»

Александр Кружков
Обозреватель

Экс-главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в интервью «СЭ» высказал мнение о Дмитрии Игдисамове, который в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера в ЦСКА.

— Возьмем Игдисамова, чьи воспитанники сейчас играют за ЦСКА — Кисляк, Глебов, Лукин, Данилов, Абдулкадыров, Бандикян. Путь, который этот человек прошел, дает основания руководителям утвердить его в должности главного тренера.

— Потянет?

— Почему нет? Мы тоже приблизительно в этом возрасте начинали. Правда, в командах второй лиги. А Игдисамов сразу в топовой. Что ж, посмотрим, как у него пойдет.

Юрий Семин в&nbsp;редакции &laquo;СЭ&raquo;.Юрий Семин: «Мой топ-5 наших тренеров — Газзаев, Семак, Романцев, Бердыев и Слуцкий»

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Юрий Семин
ФК ЦСКА (Москва)
Дмитрий Игдисамов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 7 6 1 0 13-6 19
2
 ЦСКА 7 4 3 0 11-7 15
3
 Спартак 6 4 1 1 11-5 13
4
 Зенит 7 4 0 3 14-6 12
5
 Балтика 6 3 1 2 10-6 10
6
 Динамо 6 3 1 2 8-7 10
7
 Рубин 6 2 3 1 9-8 9
8
 Динамо Мх 6 3 0 3 10-10 9
9
 Ростов 7 2 2 3 10-11 8
10
 Крылья Советов 7 1 4 2 10-12 7
11
 Оренбург 6 1 4 1 5-7 7
12
 Ахмат 6 1 3 2 9-8 6
13
 Родина 6 1 1 4 8-17 4
14
 Локомотив 6 0 3 3 5-8 3
15
 Акрон 6 0 3 3 6-15 3
16
 Факел 7 0 2 5 4-10 2
Результаты / календарь
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30 тур
5.09 14:00 Крылья Советов – Краснодар 2 : 2
5.09 16:30 Зенит – ЦСКА 1 : 2
5.09 19:00 Ростов – Факел 3 : 1
6.09 14:00 Оренбург – Акрон - : -
6.09 16:15 Динамо Мх – Родина - : -
6.09 18:30 Динамо – Спартак - : -
6.09 20:45 Балтика – Локомотив - : -
7.09 19:30 Рубин – Ахмат - : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
Лечи Садулаев
Лечи Садулаев

Ахмат

 3
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 5 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 4 1 0
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