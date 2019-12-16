Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал свое недавнее сообщение в Instagram. Специалист обратился к фанатам: «Есть много важных факторов, которые для нас не сложились, но жизнь продолжается». Некоторые предположили, что он намекнул на свою отставку, однако тренер опроверг это.

— А чего я написал? Наоборот, я написал хорошие вещи! — цитирует РБК Семина. — Важные факторы — это травмы игроков, мы играли неполным составом. И дальше мы будем лучше играть, наверное, мы будем опытнее. А вас только интересует, когда я уйду? Мы не будем уходить, пусть другие уходят!

Семин в четвертый раз в карьере возглавил «Локомотив» в 2016 году. Под его руководством железнодорожники выигрывали три чемпионата, шесть Кубков и три Суперкубка России.