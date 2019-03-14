Юрий Семин: "Календарь должен быть более льготным, с учетом международных матчей команд"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин в преддверии матча 20-го тура чемпионата России против "Краснодара" рассказал, что болеет только за свою команду. Он также отметил, что для российских клубов важно учитывать участие команд в международных матчах при составлении календаря.

– Будете болеть сегодня за "Краснодар"?

– Я в большей степени болею за свою команду. Слово "болеть", наверное, не подходит. За весь российский футбол, чтобы были лишние очки в коэффициент наших команд, конечно, мы все переживаем.

Мы должны учитывать, в дальнейшем, я уже говорил об этом, в календаре участие наших команд в международных матчах. Оно должно быть более льготным, можно так сказать. Потому что очень тяжелый календарь. Они сейчас в таком цикле, у нас был еще более сложный, когда мы играли в Лиге чемпионов.

Каждый раз у нас есть есть эта проблема. Когда наши команды – ЦСКА и "Зенит" выиграли Кубок Уефа – были хорошие переносы в пользу российских команд.

– То, что вы играете в воскресенье, поможет вам?

– Ничего нам не поможет. Нам поможет только своя игра, наш настрой. Мы должны надеяться только на себя, на чужую помощь даже не рассчитываем.

– "Локомотив" провел три игры. Какой из них вам ближе всего?

– "Локомотив", который зарабатывает три очка. Такой и хочу видеть. (Андрей Михайлов)

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