Юрий Семин: "Еще один матч - и "Локо" бы не доиграл"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Уфой" в матче 30-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что для его команды сезон получился замечательным.

- Матч сложный был. Если бы еще один, то мы бы не доиграли. У нас такое количество травмированных игроков, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Слава богу, что сегодня 1:0. Если весь сезон оценить, то это замечательный сезон для нас, а также для фанатов "Локомотива". Это сезон, который все мы будем вспоминать. Давайте попразднуем!

Большой онлайн финиша сезона РПЛ