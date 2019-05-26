16:32 | Футбол — РПЛ

Юрий Семин: "Еще один матч - и "Локо" бы не доиграл"

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Уфой" в матче 30-го тура премьер-лиги (1:0) заявил, что для его команды сезон получился замечательным.

- Матч сложный был. Если бы еще один, то мы бы не доиграли. У нас такое количество травмированных игроков, - сказал Семин в эфире канала "Матч Премьер". - Слава богу, что сегодня 1:0. Если весь сезон оценить, то это замечательный сезон для нас, а также для фанатов "Локомотива". Это сезон, который все мы будем вспоминать. Давайте попразднуем!

Локомотив - Уфа

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