Юрий Семин: "Доволен тем, что мы взяли три очка, показав при этом очень хорошую игру"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после победы над "Краснодаром" (1:0) в матче 20-го тура чемпионата России отметил, что доволен игрой своей команды.

– Я очень доволен тем, что мы взяли три очка, показав при этом очень хорошую игру, – сказал Семин в эфире "Матч Премьер". – Обыграли команду, которая в нашем чемпионате играет очень сильно. Эти три очка достались нам в хорошей борьбе, показали хороший уровень.

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