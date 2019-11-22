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Юрий Семин: «Дай бог, чтобы «Локо» закончил чемпионат на таком месте»

19:21
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Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 17-го тура премьер-лиги против «Тамбова» заявил, что считает второе место, на котором сейчас располагается его команда, очень хорошим.

— Игнатьева сегодня нет, у него травма. Надеемся, к следующей игре поправится, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Встреча будет очень сложной, потому что «Тамбов» имеет уверенность в последнее время. Результаты «Локо»? Дай бог, чтобы мы закончили чемпионат на этом месте. Второе место тоже очень хорошее.

Тамбов — Локомотив

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 17-й тур




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