Юрий Семин: «Дай бог, чтобы «Локо» закончил чемпионат на таком месте»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин перед матчем 17-го тура премьер-лиги против «Тамбова» заявил, что считает второе место, на котором сейчас располагается его команда, очень хорошим.

— Игнатьева сегодня нет, у него травма. Надеемся, к следующей игре поправится, — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». — Встреча будет очень сложной, потому что «Тамбов» имеет уверенность в последнее время. Результаты «Локо»? Дай бог, чтобы мы закончили чемпионат на этом месте. Второе место тоже очень хорошее.

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