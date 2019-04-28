Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин – о победе железнодорожников над "Енисеем" (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России.

– Самое важное, что мы взяли три очка. В очень тяжелой борьбе, в достаточно сложном матче. Почему он сложный? Ряд причин есть в этом плане. У нас много очень замен в последнее время. Но я очень доволен.

– Остались еще чемпионские амбиции?

– Они есть, потому что мы еще чемпионы. Чтобы попадать в Лигу чемпионов, нужно бороться за первое место. Сложно представить, что "Зенит" потерял такое количество очков, но мы будем бороться". (Александр Рогулев)