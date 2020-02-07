Юрий Никифоров: «Я даже сделал нарезку с явными ошибками арбитров в матчах «Динамо»

Бывший помощник главного тренера московского «Динамо» Юрий Никифоров в интервью «СЭ» рассказал о своей работе в клубе и об отставке Дмитрия Хохлова.

— Меня поразил эпизод во встрече со «Спартаком». Жиго руками завалил в штрафной Грулева, но Безбородов пенальти не назначил, — отметил Никифиров. — Хотя Егоров потом признал — железная «точка». Когда выяснилось, что на матче еще и ВАР нет, я был просто убит. Это же дерби! Как можно на такую игру не поставить видеоарбитра?!

— Разделяю ваше возмущение.

— Сыграли мы тогда 0:0. А был бы ВАР — получили бы право на пенальти и спокойно могли довести матч до победы, учитывая, что «Спартак» после удаления Понсе больше тайма провел вдесятером. Три очка в дерби — и у ребят совершенно другое настроение! Команда на подъеме! Вот из таких мелочей все и складывается. К сожалению, это не единичный случай. Я даже сделал нарезку с явными ошибками арбитров в наших матчах. Передал Орещуку, спортивному директору, и спросил: «Объясни, почему нас так судят?!» (Александр Кружков)

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