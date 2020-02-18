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Юрий Лодыгин: «С большим удовольствием возвращаюсь в Россию»

22:34
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Новичок «Арсенала», бывший вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин поблагодарил тульский клуб за предоставленную возможность. 29-летний россиянин подписал контракт на полгода в статусе свободного агента и присоединился к оружейникам на третьих тренировочных сборах в Турции.

«С большим удовольствием я возвращаюсь в Россию! Спасибо тульскому «Арсеналу» за данную возможность», — написал Лодыгин в Instagram.

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