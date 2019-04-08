08:43 | Футбол — РПЛ

Юрий Газинский: "В долгу перед болельщиками за предыдущие матчи"

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Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский считает, что его команде необходимо набирать максимум очков в оставшихся матчах чемпионата России, информирует официальный сайт "быков".

"Краснодар" занимает второе место с 41 очком в турнирной таблице РПЛ.

– Сейчас чемпионат выходит на финишную прямую и нам необходимо набирать максимум очков в каждом матче, тем более когда играем дома. Мы в долгу перед болельщиками за те предыдущие матчи, в которых не смогли добиться победных результатов, поэтому постараемся сделать все от нас зависящее, чтобы порадовать наших поклонников, – приводит слова Газинского пресс-служба "Краснодара".

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