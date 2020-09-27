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Юрий Дюпин: «Практически ничего не дали создать «Ротору»

22:31
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Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин после победы над «Ротором» (3:1) в матче 9-го тура Тинькофф РПЛ похвалил свою команду.

— Тяжеловато было, — приводит слова Дюпина пресс-служба казанцев. — Пауза была даже больше, чем две недели. Не тренировался, и тяжеловато было входить в эту неделю тренировочную. Обычно после такой длинной паузы начинаешь потихоньку втягиваться, а мы начали форсировать, и сразу нагрузка была высокая. Хочу сказать спасибо нашим физиотерапевтам, которые меня быстро восстанавливали после тренировок. Конечно, сказывается то, что физическое состояние было не самым оптимальным, поэтому чуть-чуть где-то какие-то ошибки возникали. Но я думаю, что сейчас в недельном цикле еще поработаем, форму наберу, и всё будет хорошо.

— Как в целом сегодняшний матч?

— Хорошо сегодня играли, хорошо ходил мяч, много моментов создали даже в равных составах. Практически ничего не дали создать «Ротору» за исключением каких-то стандартов, угловых, нескольких контрвыпадов. В целом, пацаны молодцы. Даже когда выигрывали 3:1, всё равно пытались еще забить и довести счет до более крупного.

Ротор — Рубин

Дополнительная информация:

https://www.rubin-kazan.ru/posts/yuriy-dyupin-prakticheski-nichego-ne-dali-sozdat-rotoru

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