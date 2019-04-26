Бывший генеральный директор "Москвы" и "Ростова" Юрий Белоус выразил мнение, что "Краснодару" для прогресса не хватает звездных футболистов. В нынешнем сезоне после 25 туров кубанский клуб занимает четвертое место в таблице РПЛ.

- Если "Краснодар" вновь не попадает в Лигу чемпионов, не забросит ли Галицкий этот проект?

– Сергей Николаевич – грамотный, терпеливый человек. Не думаю, что у него сдадут нервы. Не исключаю, что у него перед глазами стоит пример "Локомотива", Вспомните, как долго Юрий Палыч Семин и Валерий Николаевич Филатов шли к своему первому золоту. С 1986 года по 2002-й. Получается, 16 лет! Галицкому просто нужно разобраться, чего не хватает. На мой взгляд, Мусаев – молодой, растущий, квалифицированный тренер. Стадион есть, база имеется. Надо укреплять клубные структуры, селекционный отдел. Нужны две-три звезды, которые выведут "Краснодар" на другой качественный уровень. Ведь амбиции Галицкого заключаются не только в том, чтобы попасть в ЛЧ, но чтобы хотя бы еще и выходить из группы. (Виталий Айрапетов)

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