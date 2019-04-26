Бывший генеральный директор "Москвы" и "Ростова" Юрий Белоус выразил мнение, что Федору Смолову в "Локомотиве" не хватает креативности. Форвард перешел в столичный клуб из "Краснодара" в начале сезона. На данный момент на его счету в составе "Локо" 22 игры, 5 голов и 2 передачи во всех турнирах.

– Бытует мнение, что Смолов, перейдя в "Локомотив", с одной стороны ослабил "Краснодар", а с другой – не особо усилил железнодорожников. Согласны?

– Все понимают, что в какой-то степени чемпионат мира надломил Смолова. Но ведь прошел уже почти год! А мы все не видим того Федора, который был в "Краснодаре". Все ждут от него не только игры на чистых мячах, но и индивидуального мастерства. Он должен сам создавать голевые ситуации, быть гораздо креативнее. (Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Белоуса