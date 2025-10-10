Юриста Писарского выгнали с заседания комитета по этике РФС
Нападающий Владимир Писарский и его юрист Антон Смирнов покинули заседание комитета по этике РФС по делу о якобы совершенных футболистом ставках во время выступления за «Иртыш», сообщает Telegram-канал «Мутко против».
Смирнова выгнали после того, как он высказал «возмущение» действиями членов комитета по этике, а Писарский в знак солидарности ушел с заседания вместе со своим юристом.
«Мы не успели полностью озвучить свою позицию, но это не имеет никакого значения, потому что все документы, отражающие нашу позицию, были своевременно поданы в комитет. Что касается решения комитета о том, чтобы меня выгнать, мне абсолютно на него все равно, так как я и сам не хочу участвовать в этом линчевании», — заявил Смирнов.
3 июля Писарский был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок. 7 августа апелляционный комитет РФС отклонил жалобу форварда на решение о его отстранении. 18 сентября сторона футболиста подала апелляцию в CAS на решение комитета РФС.
Позднее РФС открыл дело в отношении Писарского относительно якобы сделанных им двух ставок в 2020 году во время выступления за «Иртыш». По словам юриста игрока, Писарский использовал фрибет, что по закону не является участием в азартной игре и не нарушает кодекс этики РФС.
С конца августа 29-летний Писарский выступает за медийный «СКА-Ростов».
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1
|Зенит
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|5-0
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2
|Спартак
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|1
|0
|0
|3-0
|3
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3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
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4
|Оренбург
|1
|1
|0
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|2-1
|3
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5
|ЦСКА
|1
|1
|0
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|2-1
|3
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6
|Динамо Мх
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
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7
|Локомотив
|1
|0
|1
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|1-1
|1
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8
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
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9
|Кр. Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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10
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
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11
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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12
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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13
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
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15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
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16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
|31.07
|20:00
|Родина – Ростов
|- : -
|1.08
|14:00
|Акрон – Рубин
|- : -
|1.08
|16:15
|ЦСКА – Кр. Советов
|- : -
|1.08
|18:30
|Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.08
|20:45
|Балтика – Динамо
|- : -
|2.08
|16:00
|Оренбург – Зенит
|- : -
|2.08
|18:15
|Краснодар – Факел
|- : -
|2.08
|20:30
|Ахмат – Спартак
|- : -
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|2
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Зелимхан Бакаев
Локомотив
|1
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Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
|П
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Эсекиэль Барко
Спартак
|1
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Хуан Мануэль Боселли
Краснодар
|1
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Маркус Вендел
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
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Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0
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Марат Апшацев
Динамо Мх
|1
|0
|1