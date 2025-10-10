Юриста Писарского выгнали с заседания комитета по этике РФС

Нападающий Владимир Писарский и его юрист Антон Смирнов покинули заседание комитета по этике РФС по делу о якобы совершенных футболистом ставках во время выступления за «Иртыш», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Смирнова выгнали после того, как он высказал «возмущение» действиями членов комитета по этике, а Писарский в знак солидарности ушел с заседания вместе со своим юристом.

«Мы не успели полностью озвучить свою позицию, но это не имеет никакого значения, потому что все документы, отражающие нашу позицию, были своевременно поданы в комитет. Что касается решения комитета о том, чтобы меня выгнать, мне абсолютно на него все равно, так как я и сам не хочу участвовать в этом линчевании», — заявил Смирнов.

3 июля Писарский был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок. 7 августа апелляционный комитет РФС отклонил жалобу форварда на решение о его отстранении. 18 сентября сторона футболиста подала апелляцию в CAS на решение комитета РФС.

Позднее РФС открыл дело в отношении Писарского относительно якобы сделанных им двух ставок в 2020 году во время выступления за «Иртыш». По словам юриста игрока, Писарский использовал фрибет, что по закону не является участием в азартной игре и не нарушает кодекс этики РФС.

С конца августа 29-летний Писарский выступает за медийный «СКА-Ростов».