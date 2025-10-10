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10 октября 2025, 15:58

Юриста Писарского выгнали с заседания комитета по этике РФС

Алина Савинова

Нападающий Владимир Писарский и его юрист Антон Смирнов покинули заседание комитета по этике РФС по делу о якобы совершенных футболистом ставках во время выступления за «Иртыш», сообщает Telegram-канал «Мутко против».

Смирнова выгнали после того, как он высказал «возмущение» действиями членов комитета по этике, а Писарский в знак солидарности ушел с заседания вместе со своим юристом.

«Мы не успели полностью озвучить свою позицию, но это не имеет никакого значения, потому что все документы, отражающие нашу позицию, были своевременно поданы в комитет. Что касается решения комитета о том, чтобы меня выгнать, мне абсолютно на него все равно, так как я и сам не хочу участвовать в этом линчевании», — заявил Смирнов.

3 июля Писарский был отстранен от футбольной деятельности на 4 года (3 — условно) за косвенное участие в процессе ставок. 7 августа апелляционный комитет РФС отклонил жалобу форварда на решение о его отстранении. 18 сентября сторона футболиста подала апелляцию в CAS на решение комитета РФС.

Позднее РФС открыл дело в отношении Писарского относительно якобы сделанных им двух ставок в 2020 году во время выступления за «Иртыш». По словам юриста игрока, Писарский использовал фрибет, что по закону не является участием в азартной игре и не нарушает кодекс этики РФС.

С конца августа 29-летний Писарский выступает за медийный «СКА-Ростов».

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Владимир Писарский (Сычевой)
Футбол
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 Спартак 1 1 0 0 3-0 3
3
 Краснодар 1 1 0 0 3-1 3
4
 Оренбург 1 1 0 0 2-1 3
5
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
6
 Динамо Мх 1 1 0 0 2-1 3
7
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
8
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
9
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
10
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
11
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ростов 1 0 0 1 1-2 0
13
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
14
 Рубин 1 0 0 1 1-3 0
15
 Родина 1 0 0 1 0-3 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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31.07 20:00 Родина – Ростов - : -
1.08 14:00 Акрон – Рубин - : -
1.08 16:15 ЦСКА – Кр. Советов - : -
1.08 18:30 Динамо Мх – Локомотив - : -
1.08 20:45 Балтика – Динамо - : -
2.08 16:00 Оренбург – Зенит - : -
2.08 18:15 Краснодар – Факел - : -
2.08 20:30 Ахмат – Спартак - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 2
Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев

Локомотив

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
П
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Эсекиэль Барко

Спартак

 1
Хуан Мануэль Боселли
Хуан Мануэль Боселли

Краснодар

 1
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Марат Апшацев
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Динамо Мх

 1 0 1
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