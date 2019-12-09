Йордан Осорио: «Ван Дейк может взять «Золотой мяч», если продолжит в том же духе 2-3 года»

Защитник «Зенита» Йордан Осорио в интервью РИА Новости поделился мнением о выигранном нападающим «Барселоны» Лионелем Месси «Золотом мяче», который стал шестым в его карьере. Венесуэлец выразил свое мнение о том, почему награда не досталась защитнику «Ливерпуля» Виргилу ван Дейку.

— Основным конкурентом Месси за «Золотой мяч» в этом году был защитник Виргил ван Дейк. Обидно, что главный приз получил не ваш коллега по амплуа?

— Ван Дейк провел невероятный сезон и заслуживал эту награду. Но и Месси ее заслужил! И благодаря тому, что он сделал в сезоне, и благодаря его вкладу в весь мировой футбол. Тут у меня нет никаких вопросов. И тем более никакого расстройства по поводу очередного «Золотого мяча» Месси.

— Что нужно сделать защитнику, чтобы завоевать этот приз?

— Нужно показывать свой уровень на протяжении какого-то промежутка времени. А не просто выстрелить в одном сезоне, а потом сдуться. Если показываешь уровень на протяжении нескольких лет, рано или поздно это будет замечено и оценено по заслугам. Предположу, что если ван Дейк продолжит в том же духе еще на протяжении 2-3 лет, то может быть и выиграет «Золотой мяч».