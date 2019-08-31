Йордан Осорио: «Узнав об интересе «Зенита», сразу захотел стать его частью»

Новичок «Зенита» Йордан Осорио выразил надежду побороться с петербуржским клубом за победу во всех турнирах. Защитник будет выступать под номером 4, под которым раньше играл Доменико Кришито. По его словам, это накладывает на него дополнительную ответственность.

— Я ни с кем не советовался, но, узнав об интересе, мне сразу захотелось стать частью «Зенита» и помочь победить во всех турнирах, в которых клуб принимает участие, — цитирует официальный сайт «Зенита» Осорио. — Я сконцентрирован на этом и хочу, чтобы все свершилось.

— Что вы знаете о Петербурге, о «Зените» и о России?

— Пока совсем немного. Знаю, что здесь выступает много футболистов из Латинской Америки, и для меня это большой плюс, потому что они наверняка помогут мне адаптироваться в команде. При этом, я много читал о «Зените» и знаю, что это большой клуб.

— Успели ли вы определиться с игровым номером, под которым планируете выступать?

— Да, свободных номеров не так много, но я уже выбрал — буду выступать под четвертым.

— Ранее под этим номером выступал Доменико Кришито, который долгое время был капитаном «Зенита». Станет ли этот факт для вас дополнительной мотивацией?

— Да, это дополнительная ответственность — знать, что под этим номером играл важный для клуба игрок, и я надеюсь, что с честью продолжу носить «четверку» так же, как это делал Кришито.