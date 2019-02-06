Ярослав Ракицкий: "Сборная Украины? Дождемся состава, вдруг и я там буду?"

Полузащитник "Зенита" Ярослав Ракицкий допускает, что его продолжат вызывать в сборную Украины после перехода в российский клуб. Недавно Ракицкий был исключен из списка игроков сборной на официальном сайте Федерации футбола Украины. Футболист рассчитывает, что окончательное решение будет принимать главный тренер сборной Андрей Шевченко.

- В политику я не лезу, я спортсмен, футболист. Я знал, на что иду, - сказал Ракицкий интервью Илье Казакову на канале "Россия 24". - Все понимали. Я принял решение и считаю, что правильно сделал. То, что меня убрали из списков ФФУ, не знаю, кто это сделал. Я рассчитывал и рассчитываю, что Шевченко решает, кого вызывать. Посмотрим, когда будут официальные составы. А вдруг и я там буду?

- Были слухи, что вы не хотите за сборную Украины играть.

- Я когда-то такое говорил? Я выхожу на поле. Ребят, послушайте. Там вся страна поет гимн. Футболисты поют гимн. У меня правило: выходишь на поле - надо отдаваться полностью. А то я сейчас загорланю Лепсом, а потом приду и сдуюсь. Зачем оно мне надо?