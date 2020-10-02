РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Ярдошвили возглавил профсоюз футбольных врачей РФС

21:50

Главный врач московского «Динамо», заслуженный врач России Александр Ярдошвили возглавил профсоюз футбольных врачей РФС, сообщает официальный сайт московского клуба.

Помогать в работе ему будет главный врач казанского «Рубина» Михаил Бутовский, также в профсоюз вошел врач ФК «Краснодар» Хаджимурад Хизроев. Профсоюз займется отстаиванием прав врачей в футбольных клубах — соблюдением условий труда, своевременной выплаты заработной платы, помощью в юридическом сопровождении.

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/events/?id_4=15803

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир