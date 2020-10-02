Главный врач московского «Динамо», заслуженный врач России Александр Ярдошвили возглавил профсоюз футбольных врачей РФС, сообщает официальный сайт московского клуба.

Помогать в работе ему будет главный врач казанского «Рубина» Михаил Бутовский, также в профсоюз вошел врач ФК «Краснодар» Хаджимурад Хизроев. Профсоюз займется отстаиванием прав врачей в футбольных клубах — соблюдением условий труда, своевременной выплаты заработной платы, помощью в юридическом сопровождении.