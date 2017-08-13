Януш Гол: "Надеюсь, "Амкар" возьмет три очка в игре с "Зенитом"

Полузащитник "Амкара" Януш Гол после ничьей против "Краснодара" (1:1) в матче 6-го тура премьер-лиги заявил, что его команде не хватает удачи в реализации своих моментов. Поляк подчеркнул, что пермяки могли увезти домой три очка, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.
– В первую очередь, нам удалось так сыграть с "Краснодаром" за счет обороны, – подчеркнул Гол. – Вся команда оборонялась и выходила в контратаки. Мы создавали моменты, но подводила реализация. Я думаю, если бы она была выше, мы могли бы взять в Краснодаре три очка. Но ничья для нас – тоже нормальный результат с таким хорошим соперником. "Краснодар" двигается вперед.
– Чего не хватает в реализации?
– Не хватает чуть-чуть удачи. Мы создавали моменты с "Краснодаром" – раньше было по-всякому. Надеюсь, с "Зенитом" тоже будем создавать моменты и возьмем три очка.
– В чем причины неудачного старта команды
– Опять же не хватает удачи. Надеюсь, все потихоньку будет идти в хорошую сторону.
– От "Краснодара" ожидали большего?
– Мы оборонялись всей командой, поэтому "Краснодару" было тяжело что-то создать. Но это, я считаю, нормально. Когда команда обороняется в 16-20 метрах от ворот, ей тяжело забить. "Краснодар" старался.
Кaраcик
Надежды юношей питают...
09:35 14 августа
grroznyi85
Смех в зале
02:04 14 августа
igogohruhru
три мало возьмите побольше
02:01 14 августа
merniloskut
Бамжы баблом завалят!
00:47 14 августа
который тут
Зачем делать такие заявления? Как минимум это смешно и не умно!!
00:28 14 августа
Пушкарь в теме
Ха-Ха-Ха!Рассмешил,ей-богу!Вы больше двух не пропустить попробуйте,цыплятки!!!А то в гости к костромскому спартаку попадете!!!
00:06 14 августа
Долго наблюдал за идиотами на эт
Судейка или пенальти или удаление сделает, 146%
23:53 13 августа
Bibigon2000
:[)
23:52 13 августа
old grumbler
Надежда умирает последней...
23:21 13 августа
БИН
Надейся))))
23:21 13 августа