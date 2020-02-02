Яка Бийол: «В эпизоде со вторым голом почувствовал, что сделал касание ногой»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол в интервью клубной пресс-службе подвел итоги контрольного матча против австрийской командой «Сваровски Тироль» (2:2). Словеский хавбек забил гол в этой встрече.

— Главный вопрос: что произошло в эпизоде, когда мы забили второй гол?

— Я не знаю, мы боролись за мяч, в том числе при помощи рук. Нужно посмотреть видеоповтор.

— Но вы почувствовали, что коснулись мяча ногой?

— Да, чуть-чуть почувствовал. У меня было касание, но, может быть, австрийский игрок после этого тоже коснулся мяча.

— Мы все равно запишем этот гол на вас.

— Хорошо, спасибо (улыбается).

— Каждый наш игрок получил в этом матче по 45 минут. Этого хватило для нагрузки?

— Да, конечно. У нас будет еще много игр на сборе. В них каждый сможет сыграть по 90 минут. А сегодня было по 45, и это тоже хорошо. Еще впереди много товарищеских матчей, очень хорошая игра с «Зенитом». По ней мы увидим, насколько хорошо мы подготовились на втором сборе.