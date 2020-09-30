Яка Бийол: «Если меня все будет устраивать, то останусь в «Ганновере»

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол, выступающий на правах аренды за «Ганновер», не исключил, что продолжит карьеру в немецком клубе на постоянной основе.

— Вполне могу представить, что останусь в «Ганновере», если все будет хорошо, — приводит Sportbuzzer слова Бийола. — Это не зависит от выхода команды в бундеслигу. Если меня все будет устраивать, то я останусь, даже если команда не поднимется из второго дивизиона.

Бийол проведет в «Ганновере» сезон-2020/21. 21-летний словенец провел за немецкую команду 1 матч и не отличился результативными действиями. Соглашение между ЦСКА и «Ганновером» предусматривает опцию выкупа хавбека.