Кирилл Кокорин, брат форварда "Зенита" Александра Кокорина, после прений по своему делу в Пресненском суде Москвы выступил с последним словом.

Братья Кокорины, полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев и его друг, детский футбольный тренер Александр Протасовицкий были взяты под стражу после двух драк в центре Москвы 8 октября 2018 года, в результате которых пострадали водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин. Подсудимые проходят в деле по двум статьям – побои и хулиганство. Обвинение в лице прокурора Светланы Тарасовой запросило для братьев Кокориных заключение на 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, а для Мамаева и Протасовицкого – на 1 год и 5 месяцев.

– Я в СИЗО 40 книжек прочитал. В жизни столько не читал, честное слово, – сказал Кирилл Кокорин в последнем слове. – Мне кажется, я уже поменялся в лучшую сторону. Хочется выйти, хотя бы в небо синее посмотреть… (Александр Рогулев)

Суд Кокорина и Мамаева: live!