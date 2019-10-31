«Я никогда раньше не видел двух настоящих пушек». Маркизио рассказал о подробностях ограбления

Экс-полузащитник «Зенита» Клаудио Маркизио отметил, что ему удалось сохранить ясную голову в ходе ограбления.

— Они направили свои пистолеты нам в головы. Это было тяжело, так как я никогда раньше не видел двух настоящих пушек, — цитирует Corriere della Sera Маркизио.

— К счастью, нам удалось сохранить ясную голову. Было пять человек, которые ворвались в наш дом, они спрашивали меня, где мы держали сейф. Я сказал им, что у нас его нет, но мне не поверили. В тот момент они забрали все, что смогли найти, и ушли. Я боялся за себя и свою жену Роберту. Слава богу, детей не было дома. Они пошли играть в футбол, а дедушка еще не привез их обратно.

Как сообщалось ранее, в дом футболиста в Турине накануне вечером ворвались четыре человека в масках, вооруженные пистолетом и отверткой. Они угрожали футболисту и его жене, потребовали отдать деньги, драгоценности и часы, а затем скрылись.