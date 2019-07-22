"Я не знаю, почему не выпускали детей". Мнение заместителя директора по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ о ситуации после матча "Ростов" – "Спартак"

Заместитель директора по безопасности и работе с болельщиками РФПЛ Александр Сафонов ответил на главные вопросы, связанные с ситуацией со спартаковскими болельщиками в Ростове после матча 2-го тура "Ростов" – "Спартак" (2:2)

– Развернутую картину, что там произошло, давать пока рано, – начал Сафонов. – Мы имеем то, что имеем. Сегодня направили запросы в футбольный клуб "Ростов", на стадион, чтобы предоставили всю информацию – видео с камер видеонаблюдения, дополнительно попросили прокомментировать службы безопасности. Резонанс большой у события. Пока могу сказать, что ждем официальные сообщения пресс-службы Росгвардии по Ростовской области и комментарии болельщиков и той, и другой стороны.

– Было много разговоров о том, что полиции вообще не должно быть в чаще стадиона?

– Полиция присутствует почти на всех матчах. Это силовая поддержка, которая необходима. Полиция обязана оказывать содействия организаторам – это по закону о полиции.

– Стюарды в балаклавах. Как это понимать?

– Я не любитель говорить, что меня не было, но находился в Сочи и действительно знаю все обрывисто. Но это один из первых вопросов, которые мы поставили футбольному клубу "Ростов". Ждем объяснений.

– Есть какие-то документы, регламентирующие дресс-код?

– Этим занимается организация, которая занимается подготовкой и выставлением контролеров. Требования у всех разные. В Сочи, например, форма темной цветовой гаммы. Мы не могли предположить, что такое (ситуация в Ростове. -Прим. "СЭ") вообще возможно. У нас требования такие – чтобы на жилетах не было принадлежностей к какому-то клубу.

– Нигде не записано, что разрешено или запрещено скрывать лица?

– Нет, нигде, ни в одном документе не сталкивался с таким – даже в законе о полиции.

– Лично ваше мнение по поводу этой ситуации.

– Как в анекдоте – у меня есть мнение, но я с ним не согласен. Все комментарии будем давать по мере поступления информации, потому что ситуация серьезная. На завтра запланировано совещание с представителями силовых структур. И одна из задач – не только разобраться в причинах, но и предотвратить повторение подобных эпизодов. Поэтому надо тщательно проработать все аспекты данного происшествия.

– По работе полиции. Почему задерживали не на трибуне, в подтрибунном помещении?

– Проводятся задержания почти на каждом матче именно в подтрибунном помещении. У полиции есть определенный регламент.

Если посмотреть статистику, порядка 10 человек задерживается после каждого матча . Это и курение в общественных местах, и нахождение в состоянии алкогольного опьянения. У меня есть пока только видеозапись болельщиков, которая есть в интернет – ждем запись с камер видеонаблюдения. Когда получим ее, будем говорить более предметно. Но это не займет много времени.

– По заявлению РПЛ, которое вышло в ночи после матча. Почему была выбрана именно такая форма? Почему не сказали про применение силы, людей в масках?

– Потому что постепенно поступала информация не реагировать на такую ситуацию, отмалчиваться. Это было не совсем правильно. Мы просто хотели показать, что мы в курсе, мы разбираемся. Тем более, что после этого вышло второе заявление. Возможно, кому-то не понравились формулировки первого заявления. Сегодня мы можем сказать, что продолжаем разбираться и все вопросы будут рассмотрены детально и досконально – в том числе и завтра, на заседании РФС. На свои вопросы мы себе ответим.

– Почему не выпускали целую толпу детей?

– Я не знаю. Как в прошлом сотрудник внутренних дел, у меня есть предположения, но озвучить их я пока не могу. Но выводы мы обязательно сделаем. (Константин Колмаков, Юлия Яковлева)