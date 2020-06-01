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«Я не ручной тренер и в определенных моментах мешал руководству». Семин — об отношениях с топ-менеджерами «Локомотива»

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Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Юрий Семин. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин в первом интервью после ухода из команды, которое он дал обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру, рассказал о своих взаимоотношениях с руководством клуба. 31 мая истек срок контракта специалиста, его сменил Марко Николич.

— Приведу цитату о «Локомотиве» хорошего тренера Славена Билича, который сейчас работает в английской премьер-лиге: «У меня были разногласия в клубе. Поэтому я не смог добиться результата», — говорит Семин. — А я результата добился, несмотря на еще большие разногласия. Причина же расставания руководителей «Локомотива» со мной заключается в том, что я для них — не ручной тренер и в определенных моментах им мешаю. Подчеркиваю: не клубу, а лично им. (Игорь Рабинер)

Полностью интервью Юрия Семина — здесь

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