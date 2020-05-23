Шведский нападающий «Краснодара» Маркус Берг в интервью «СЭ» выразил свое мнение о том, как избежать заражения.

— В Швеции тренировался со своим первым взрослым клубом — «Гетеборгом», — говорит Берг. — Товарищеские матчи не проводил, в двусторонках участия не принимал — только пробежки, пасы, удары по воротам. В общем, бесконтактные упражнения. Мы занимались маленькими группами с тренером по физподготовке. Но это все для того, чтобы держать себя в тонусе. Сложно трудиться, когда не видишь цели. Это сейчас мы знаем про 21 июня, а в апреле дело обстояло иначе. Но, получается, все было не зря.

— Вам вообще не страшно было тренироваться, когда по миру бродит зараза? Имелись какие-то ограничения?

— Только в помещениях. В тренажерном зале нужно находиться в двух метрах друг от друга, в раздевалках нельзя сидеть рядом. На поле все примерно так же, как и всегда. Но все равно даже на поле пытался соблюдать дистанцию, не приближался к игрокам, не говорил с ними без надобности. Я не настолько напуган, как многие, но нужно себя беречь. Уверен: если человек соображает и помнит о безопасном расстоянии, то ему ничего не грозит.

— В Швеции сейчас вообще нет никаких ограничений?

— Нет, почему? Там есть карантин. Когда вернулся из России, тоже сидел дома 14 дней, причем вместе с женой и детьми. С родителями и друзьями не виделся все полтора месяца, что находился в Швеции. Еду мы заказывали на дом. (Гоша Чернов)

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