"Я не хочу каркать, но мне кажется, что будет все не очень хорошо". Самедов - про Мамаева и Кокорина

Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов выразил надежду, что ситуация с хавбеком "Краснодара" Павлом Мамаевым и нападающим "Зенита" Александром Кокориным завершится хорошо. Однако, по его словам, у него есть сомнения на этот счет.

Напомним, футболисты по-прежнему находятся в СИЗО по обвинению в избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, и федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.

– Уже не знаю, чем закончится история с Кокориным и Мамаевым. Но думаю, что она нехорошо закончится для ребят, – отметил Самедов в программе "Игра в тело". – Я очень надеюсь, что все будет нормально, но все так складывается… Я не хочу каркать, но мне кажется, что будет все не очень хорошо.

Это показательная процедура, чтобы показать другим? Чтобы неповадно было. Наверное, да. Не знаю, что ещё сказать про эту историю. Я уже говорил, всё в итоге будет хорошо, но в итоге получается, что ничего хорошего.

Пообщаться с ними не удается. К ним невозможно попасть, пускают только близких и родных. Я думаю, что если ситуация с Кокориным, с его коленом, затянется, то вернуться в футбол будет нереально. Я слышал, что у него огромные проблемы с коленом, ему нужно было все это время восстанавливаться. Это все очень плохо. Ребята уже понесли наказание, и урок они на всю жизнь запомнят.