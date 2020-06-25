«Я хочу!» Малком рассказал, какие слова выучил на русском языке

Форвард «Зенита» Малком рассказал о своих успехах в изучении русского языка. Он пополнил состав клуба в прошлом году.

- Теперь понимаю куда больше, — цитирует Малкома официальный сайт клуба. - Считаю от одного до десяти, знаю некоторые слова, необходимые на футбольном поле: «вперед», «назад», «право», «лево». Еще знаю — «я хочу»

Мне не хватало крутой атмосферы «Газпром"-тренировочного центра, моих партнеров по команде. У нас на базе идеальные условия для занятий, и какие бы тренажеры ни стояли у тебя дома, это все равно разные вещи — тренироваться в четырех стенах одному и работать на открытом воздухе вместе со всеми.

— Какие эмоции испытали, узнав, что чемпионат будет возобновлен?

— Для меня это была долгожданная новость — я и так пропустил много месяцев из-за повреждения, поэтому хотел, чтобы сезон был доигран. Мне очень важно было опять выйти на поле, испытать радость от забитого мяча, весь адреналин футбольного матча. Сильно скучал по футболу и счастлив, что снова могу наслаждаться им.