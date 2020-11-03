Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в эфире программы «Футбол России» на телеканале «Россия 24» рассказал об отношении к форварду «Милана» Златану Ибрагимовичу. Также он рассказал, почему не любит давать интервью.

— Вы говорили, что вам нравятся футболисты скромные, приводили в пример Иньесту. То есть Златан никак? Златан и скромность — противоположные вещи.

— Он тоже харизматичный, его интересно слушать, но, сужу по себе, я бы так точно не смог говорить про себя. Златан интересен, его все хотят послушать, ждут этого. Но я бы так не смог. Мне больше близка скромность.

— Интервью не любите давать или уже привыкли?

— Я не очень разговорчив, но какого-то дискомфорта от интервью не испытываю. Просто хочется иногда свою жизнь оставить своей, а не выставлять на публику.

— Кто сейчас симпатичен из играющих в атаке?

— Если убрать очевидные вещи, то даже не знаю. Из молодых, Маунт в «Челси». Очень нравится, как он играет.