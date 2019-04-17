"Я бы оставил решение этого вопроса на усмотрение суда". Чиновник Пак - о наказании для Кокорина и Мамаева

Чиновник Минпромторга Денис Пак при даче показаний в Пресненском суде Москвы по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, брата форварда "Зенита" Кирилла Кокорина и друга полузащитника "Краснодара", детского тренера Александра Протасовицкого рассказал о возможных последствиях конфликта после удара стулом и оскорблений.

Пак вместе с гендиректором ФГУП "НАМИ" Сергеем Гайсиным проходит по делу как пострадавший в инциденте в кафе "Кофемания" утром 8 октября 2018 года,

– Если суд признает виновными подсудимых, вы на каком наказании будете настаивать? – вопрос прокурора.

– Я бы оставил решение этого вопроса на усмотрение суда.

– Будете заявлять исковые требования?

– Я понимаю, что у меня такое право есть, но на настоящий момент я не собираюсь с этим обращаться. (Александр Рогулев)

Пак дает показания по делу Кокорина и Мамаева. Live!