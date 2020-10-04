«Выйти на минуту в конце игры, было бы супер». Овечкин мечтает сыграть за футбольное «Динамо»

Хоккеист «Вашингтона» Александр Овечкин, посетивший матч футбольного «Динамо» против «Краснодара» (2:0) дал понять, что мечтает однажды сыграть в футбол в составе бело-голубых. Также он поделился эмоциями от игры.

— Всё шикарно, думаю, болельщики, которые пришли на стадион, получили удовольствие, — сказал Овечкин в интервью клубной пресс-службе. — Главное, что команда победила. Всё шикарно, все рады, все довольны. Главное, что команда довольна. Было важно психологически одержать победу.

— Вы говорили, что у вас мечта сыграть за «Динамо».

— Жду контракта!

— Если контракт поступает, на какой позиции хотели бы сыграть?

— Да на любой! Выйти на минуту в конце игры, было бы супер.

Овечкин — потомственный динамовец. Его отец играл за футбольное «Динамо», мать — за баскетбольное.