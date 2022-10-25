Выбери лучшего игрока 14-го тура РПЛ

Завершился 14-й тур РПЛ — самое время определить лучшего игрока. Кто проявил себя ярче остальных? Выбирать тебе!

Ильзат Ахметов — забил гол и помог «Краснодару» обыграть «НН» на выезде.

Сергей Песьяков — вратарь «Ростова» сделал четыре сейва и отразил пенальти в игре с «Факелом».

Арсен Захарян — полузащитник «Динамо» провел хороший матч против «Локомотива» и забил победный гол.

Владимир Сычевой — оформил дубль и помог «Оренбургу» сыграть вничью в домашнем матче с ЦСКА.

Александр Селихов — на счету вратаря «Спартака» восемь сейвов и «сухарь» в игре с «Химками».

Георгий Шелия — благодаря уверенной игре и нескольким важным спасениям вратаря «Ахмат» победил «Торпедо» на своем поле.

Юрий Газинский — вел игру «Урала» во встрече с «Крыльями Советов» и забил победный гол.

Малком — часто обострял игру и оформил дубль в матче «Зенита» против «Сочи».