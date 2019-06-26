Вячеслав Колосков: "Принципиальной разницы между схемами "6+5" и "8+17" нет"

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что принципиальной разницы в предлагаемых вариантах лимита на легионеров нет. По его мнению, нужно вводить лимит на воспитанников в клубе.

– На мой взгляд, принципиальной разницы между схемами "6+5" и "8+17" нет, – цитируют "Известия" Колоскова. – Глобальных изменений в случае смены одной на другую не произойдет. Важнее поменять количественный критерий на качественный. Сделать как в Германии, где нет понятия "легионер", но есть правило, что в заявке клуба должно быть минимум 15 воспитанников местного футбола. Такое правило следовало бы ввести и в России. Когда воспитанником российского футбола является человек, отыгравший в стране 5–7 лет подряд – сроки можно обсуждать. Но он должен долго и непрерывно выступать в одной из российских лиг, чтобы перестать считаться иностранцем. И не важно, какая у него национальность. Таким образом, это вынудит клубы более тщательно подходить к селекции.

Сегодня исполком РФС утвердит лимит на легионеров