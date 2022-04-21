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Колосков — о судействе в РПЛ: «Мы приглашаем то итальянцев, то португальцев, а теперь женщин»

Вячеслав Колосков против женщин-арбитров на матчах РПЛ
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение Заремы Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи Тинькофф РПЛ.

«У нас в России есть женский чемпионат по футболу, пусть там судят. Каждый должен заниматься своим делом. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на системе подготовки судей, работе судейских академий, которых у нас нет, но были, мы то итальянцев приглашаем, то португальцев, теперь женщин сюда — спасителей судейства нашего. Женщины в Европе судят? Пусть судят, там футбол другой и культура», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее Салихова, комментируя недопуск российского арбитра Анастасии Пустовойтовой до работы на женском чемпионате Европы 2022 года, выступила с предложением о том, чтобы женщины-арбитры судили встречи РПЛ.

РПЛ
Вячеслав Колосков
Зарема Салихова
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3
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
4
 Сочи 25 13 4 8 39-27 43
5
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
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 Локомотив 24 10 8 6 35-31 38
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
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 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
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 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
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 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
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 Н. Новгород 25 7 7 11 22-34 28
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 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
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 Химки 25 5 10 10 26-41 25
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 Уфа 25 4 10 11 23-35 22
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Урал – Уфа
 - : -
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Сочи – Ахмат
 - : -
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Динамо

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