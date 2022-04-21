Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с «СЭ» отреагировал на предложение Заремы Салиховой назначать женщин-арбитров на матчи Тинькофф РПЛ.

«У нас в России есть женский чемпионат по футболу, пусть там судят. Каждый должен заниматься своим делом. Вместо того, чтобы сконцентрироваться на системе подготовки судей, работе судейских академий, которых у нас нет, но были, мы то итальянцев приглашаем, то португальцев, теперь женщин сюда — спасителей судейства нашего. Женщины в Европе судят? Пусть судят, там футбол другой и культура», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее Салихова, комментируя недопуск российского арбитра Анастасии Пустовойтовой до работы на женском чемпионате Европы 2022 года, выступила с предложением о том, чтобы женщины-арбитры судили встречи РПЛ.